الشحات: راموس مدافع عنيد.. وأثبت ذلك في مواجهة محمد صلاح

يرى حسين الشحات نجم العين الإماراتي أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مدافع يمتاز بالقوة والعند.

حسين الشحات النادي : العين سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد العين

وحصل العين الإماراتي على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات بعد الخسارة أمام ريال مدريد في النهائي بمشاركة حسين الشحات.

وقال الشحات عبر قناة أون سبورت: "راموس مدافع قوي وعنيد ولا يجب أن تقترب منه في الملعب".

وأضاف الدولي المصري "اللعب ضد راموس يجب أن يكون عن بعد لتراوغه أو تمر منه دون الاقتراب منه لأنه مدافع قوي وعنيد ويلعب بكل جدية".

وتابع "وظهر ذلك خلال مواجهة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما تسبب راموس في إصابة محمد صلاح".

وأتم تصريحاته "صلاح كان يقدم مستوى مميز للغاية مع ليفربول وراموس وجد أن الحل لإيقاف صلاح هو اللعب بقوة ضده".

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