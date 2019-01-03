الشحات: إشارتي في مباراة الترجي بسبب تعرضي "للسباب والضرب"

الخميس، 03 يناير 2019 - 00:34

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الترجي - العين

كشف حسين الشحات لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي عن بسبب إشارته الشهيرة التي فعلها أمام الترجي التونسي في مونديال الأندية.

حسين الشحات

النادي : العين

العين

وشارك الشحات مع العين في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات والتي حصل خلالها على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

وأوضح الشحات سبب إشارته للاعبي الترجي بالرقم 3 قائلا: "خلال المباراة تعرضت للسباب كثيرا وأيضا للضرب واللعب بعنف".

أخبار متعلقة

العين: كل ما نشر بشأن انتقال الشحات لـ الأهلي غير صحيح.. والمفاوضات مستمرة العين لـ في الجول: لم نجتمع بأي مسؤول من الأهلي.. وهذا موعد حسم قرار بيع الشحات قراءة في بيان العين - هل النادي الإماراتي مجبر على بيع الشحات بسبب دومبيا.. ولماذا ذكر 5 أجانب

وتابع خلال استضافته في قناة أون سبورت "فضلت الرد عليهم بالإشارة بالرقم 3 بدلا من الدخول في مشادة مع أي لاعب وحصولي على إنذار والتسبب في ضرر لفريقي".

وفاز العين على الترجي في الدور التمهيدي الثاني لكأس العالم للأندية بنتيجة 3-صفر وسجل الشحات هدفا وحصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلا: "المشاركة في كأس العالم للأندية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي وأتمنى تكراره مرة أخرى، وكنا جميعا في الفريق نشعر بالتفاؤل بالفوز باللقب وذلك بسبب حالة الحب والروح بين اللاعبين في البطولة".

اقرأ أيضا:

رسميا – الجونة يعلن ضم 4 صفقات "ثنائي الأهلي ومهاجم الصفاقسي"

فرانس فوتبول: آيندهوفن وأندية فرنسية يتابعون مصطفى محمد

تقرير تونسي: ظهير الترجي لا يرغب في الانضمام للزمالك

رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

شلبي لـ في الجول: ليس لي أي انتماءات.. ولن أنحاز لأحد في مباراة بيراميدز والأهلي

أبو تريكة: صلاح "عفريت" جوارديولا

العين حسين الشحات الترجي كأس العالم للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسين الشحات يوجه رسالة لجمهور الأهلي "أشكركم.. وخير إن شاء الله" 3 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: أبو تريكة اتصل بي بعد مباراة الترجي.. وأحب طريقة لعب طارق حامد 8 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. ومن يفوز في مواجهة بيراميدز سيكمل المنافسة على الدوري 17 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: أملك عرضين من مصر.. ولن ألعب إلا للأهلي خارج العين 35 دقيقة | الدوري المصري
حسين الشحات: وقعت مرتين للأهلي قبل انضمامي للعين 45 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: راموس مدافع عنيد.. وأثبت ذلك في مواجهة محمد صلاح 52 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك