الشحات: إشارتي في مباراة الترجي بسبب تعرضي "للسباب والضرب"

كشف حسين الشحات لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي عن بسبب إشارته الشهيرة التي فعلها أمام الترجي التونسي في مونديال الأندية.

حسين الشحات النادي : العين العين

وشارك الشحات مع العين في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات والتي حصل خلالها على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

وأوضح الشحات سبب إشارته للاعبي الترجي بالرقم 3 قائلا: "خلال المباراة تعرضت للسباب كثيرا وأيضا للضرب واللعب بعنف".

وتابع خلال استضافته في قناة أون سبورت "فضلت الرد عليهم بالإشارة بالرقم 3 بدلا من الدخول في مشادة مع أي لاعب وحصولي على إنذار والتسبب في ضرر لفريقي".

وفاز العين على الترجي في الدور التمهيدي الثاني لكأس العالم للأندية بنتيجة 3-صفر وسجل الشحات هدفا وحصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلا: "المشاركة في كأس العالم للأندية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي وأتمنى تكراره مرة أخرى، وكنا جميعا في الفريق نشعر بالتفاؤل بالفوز باللقب وذلك بسبب حالة الحب والروح بين اللاعبين في البطولة".

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