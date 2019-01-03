مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – سيتي ضد ليفربول.. ريال مدريد يعود والمصري أمام الجونة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس حول العالم، والقنوات الناقلة.

بداية اليوم ستكون بمباراة في كأس مصر بين بتروجيت وإنبي الساعة الرابعة مساء، في أولى مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويلعب المصري مع الجونة الساعة السابعة مساء في الدوري المصري. مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 وتذاع أيضا عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويعود ريال مدريد للدوري الإسباني بمواجهة فياريال الساعة العاشرة والنصف مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، ستكون قمة اليوم بين مانشستر سيتي وليفربول الساعة العاشرة مساء في الدوري الإنجليزي. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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