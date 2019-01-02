بالفيديو – يونايتد واحد فقط وهو مانشستر.. سولشاير يهزم نيوكاسل في طريق المزاحمة على المربع

نعم هو يونايتد واحد فقط كما قالت جماهير نيوكاسل، لكنه مانشستر يونايتد. مانشستر ينتصر بهدفين ويواصل الزحف نحو المربع الذهبي.

فاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

قبل المباراة، رفعت جماهير نيوكاسل لافتة مكتوب عليها "يوجد يونايتد واحد فقط.. وهو نيوكاسل يونايتد".

التهديد الأول كان بتسديدة قوية عن طريق أنتوني مارسيال من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء نيوكاسل، مرت في الشباك الجانبية لمرمى الحارس مارتن دوبرافكا.

ولم يشهد الشوط الأول فرص خطيرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، دفع رافائيل بينيتيث بجونجو شيلفي بدلا من محمد ديامي في صفوف نيوكاسل بالدقيقة الـ53.

لوكاكو هو الحل

ورد أولي سولشاير بالدفع بروميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز بدلا من أنتوني مارسيال وخوان ماتا في الدقيقة الـ63.

وفور نزوله، سجل لوكاكو الهدف الأول في الدقيقة الـ64. مخالفة نفذها ماركوس راشفورد، وتصدى لها الحارس لترتد إلى لوكاكو الذي تابعها في المرمى مسجلا الهدف من أول لمسة.

التبديل الثاني لنيوكاسل كان في الدقيقة الـ69 بدخول كينيدي بدلا من أيوزي بيريز.

وأضاف مانشستر يونايتد هدفا ثانيا في الدقيقة الـ80 عن طريق ماركوس راشفورد. هجمة مرتدة وصلت إلى سانشيز، والذي مرر إلى راشفورد ليسدد في مرمى الحارس.

ودفع مورينيوي بجيسي لينجارد بدلا من راشفورد في الدقيقة الـ86 في آخر التبديلا.

وكاد يونايتد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ90 بعدما انفرد بول بوجبا بالمرمى وراوغ الحارس، لكنه سدد في الشباك الجانبية، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء.

فوز مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ38 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ18 في المركز الـ15.

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