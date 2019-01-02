ساوثامبتون يفرض التعادل السلبي على تشيلسي

فرض ساوثامبتون نتيجة التعادل السلبي على مضيفه تشيلسي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أولى التهديدات جاءت من جانب البلوز، وعرضية من منتصف الملعب عن طريق سيزار أزبيليكويتا، قابلها الإسباني ألفارو موراتا برأسية ضعيفة في يد الحارس أنجوس جان بالدقيقة 13.

ورد القديسين بعدها بثلاث دقائق. عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سيدريك سواريس قابلها داني إينجز برأسية قوية ولكنها اعتلت العارضة.

بعد ذلك كثف تشيلسي من سيطرته على الكرة، وأخطر الفرص كان عن طريق إدين هازارد في الدقيقة 34.

الحارس أنجوس جان أنقذ مرماه من هدف محقق بعد تسديدة يسارية صاروخية من هازارد من داخل منطقة الجزاء، لتذهب إلى ركنية.

ومع الدقيقة 37 غادر البرازيلي ويليان لاعب الفريق اللندني اللقاء بسبب الإصابة ليشارك روبن لوفتوس شيك بدلا منه.

في الشوط الثاني بدأت فرص البلوز من الدقيقة 65. تسديدة قوية من جورجينيو من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليمنى، تصدى لها الحارس أنجوس جان ببراعة.

وسجل موراتا هدفا في الدقيقة 70 ولكنه كان هدفا أبيضا. صافرة الحكم ألغته بداعي التسلل.

وتواصلت سيطرة الزرق على الكرة ورغم ذلك لم يفلحوا في صنع الخطورة على مرمى الضيوف.

رصيد تشيلسي أصبح 44 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فيما بات رصيد ساوثامبتون 16 نقطة في المركز الـ18.

وفي باقي المباريات انتصر كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، وفاز بيرنلي على هدرسفيلد 2-1، بينما تعادل وست هام وبرايتون بهدفين لمثلهما.

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