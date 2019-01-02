خاص المصري يعلن عبر في الجول حل مشكلة القيد "ثلاثي قائمة الانتظار يدخل قائمة لقاء الجونة"

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 22:23

كتب : بسام أبو بكر

إسلام أبو سليمة

كشف النادي المصري عن حل مشكلة القيد مع اتحاد الكرة، وقيد ثلاثي قائمة الانتظار مع الفريق.

وقال طارق هاشم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تم حل مشكلة القيد مع اتحاد الكرة، وأتممنا بالفعل قيد ثلاثي قائمة الانتظار".

وأضاف "عمر كمال عبد الواحد، وعبد الله بيكا، وإسلام أبو سليمة دخلوا قائمة الفريق لمباراة الجونة".

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كان إسلام أبو سليمة يعاني من قطع في الرباط الصليبي، قبل أن يعود من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة مع المصري، فيما اختار حسام حسن مدرب الفريق الأسبق وضع الثنائي بيكا وعمر كمال في قائمة الانتظار ببداية الموسم".

ويلتقي المصري مع الجونة مساء غد الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

كان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان رسمي منع فريقي المصري والإسماعيلي من قيد صفقاتهما الشتوية بسبب المستحقات المتراكمة عليهم للفرق واللاعبين، قبل أن يحل المصري المشكلة.

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