الأهلي ضد بيراميدز - أسامة حسني لـ في الجول: رمضان يشارك من البداية.. وطريقة إيقاف كينو

يرى أسامة حسني نجم الأهلي السابق أن رمضان صبحي جاهز للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق الأحمر من المباراة المقبلة ضد بيراميدز.

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ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وقال أسامة حسني لـFilGoal.com: "رمضان صبحي ليس غريبا على الأهلي وهو جاهز للمشاركة في المباراة من البداية".

وأضاف "كذلك محمد محمود لاعب وادي دجلة السابق وأتمنى أن يشارك أساسيا".

وأكمل "محمود وحيد أيضا جاهز للمشاركة ولكن وجوده على مقاعد البدلاء ليكون ورقة رابحة أفضل".

وتابع "أما جيرالدو لا يزال غريبا على الدوري المصري وسيكون من الصعب مشاركته في هذه المباراة".

وعن بيراميدز قال: "بالتأكيد سيشارك أحد الوافدين الجدد لبيراميدز سواء إيريك تراوري أو وسيفونتي".

وأخيرا عن طريقة إيقاف كينو أوضح "من الصعب أن يخصص الأهلي لاعبا لمراقبة كينو، وإذا لعب على الجانب الأيسر أو الأيمن ستكون مراقبته مهمة الظهير".

وأنهى حديثه عن لاسارتي مدرب الأهلي قائلا: "أتمنى أن يوفق في أول مباراة له ويحقق انتصارا يقرب الأهلي أكثر من الصدارة".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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