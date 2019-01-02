يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلى أن الفوز على المقاولون العرب كان يحتاجه فريقه خلال الفترة الحالية.

6 انتصارات متتالية حققها المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة عماد النحاس، ولكن هذا القطار السريع توقف أخيرا في محطة الإسماعيلية.

الإسماعيلي انتفض وحول تأخره أمام أحفاد عثمان أحمد عثمان بهدف إلى فوز بهدفين في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

وقال القناوي لـFilGoal.com: "الفوز مهم لأنه على فريق المقاولون الذي لم يخسر خلال ست مباريات متتالية بالدوري".

وأضاف "الفوز معنوي وكنا ننتظره لكي نخرج من التواجد في مكان لا يليق بالإسماعيلى في جدول المسابقة".

الدراويش احتلوا المركز الأخير في الترتيب قبل أن يرتقوا للمركز 16 بعد الوصول لذات العدد من النقاط.

وأتم مشيدا بمهاجم الفريق النامبيبي الجديد القادم من سموحة "(بينسون) شيلونجو إضافة للإسماعيلي والقادم له سيكون أفضل مع الدراويش".

شيلونجو شارك للمرة الأولى مع الفريق الساحلي، وتداخل في كرة الهدف الأول التي سجلها مدافع المقاولون إبراهيم عادل بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 79 مستغلا تمريرة من محمد صادق داخل منطقة الجزاء.

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