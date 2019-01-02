خاص الإسماعيلي لـ في الجول: أهمية الانتصار على المقاولون تكمن في الجانب المعنوي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 20:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلى أن الفوز على المقاولون العرب كان يحتاجه فريقه خلال الفترة الحالية.

6 انتصارات متتالية حققها المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة عماد النحاس، ولكن هذا القطار السريع توقف أخيرا في محطة الإسماعيلية.

الإسماعيلي انتفض وحول تأخره أمام أحفاد عثمان أحمد عثمان بهدف إلى فوز بهدفين في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي: أشكر اللاعبين على عقليتهم.. قمنا بتحول كبير أمام فريق قوي الدراويش يقلبون الطاولة.. قطار المقاولون يتوقف عند الإسماعيلي بفضل شيلونجو رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

وقال القناوي لـFilGoal.com: "الفوز مهم لأنه على فريق المقاولون الذي لم يخسر خلال ست مباريات متتالية بالدوري".

وأضاف "الفوز معنوي وكنا ننتظره لكي نخرج من التواجد في مكان لا يليق بالإسماعيلى في جدول المسابقة".

الدراويش احتلوا المركز الأخير في الترتيب قبل أن يرتقوا للمركز 16 بعد الوصول لذات العدد من النقاط.

وأتم مشيدا بمهاجم الفريق النامبيبي الجديد القادم من سموحة "(بينسون) شيلونجو إضافة للإسماعيلي والقادم له سيكون أفضل مع الدراويش".

شيلونجو شارك للمرة الأولى مع الفريق الساحلي، وتداخل في كرة الهدف الأول التي سجلها مدافع المقاولون إبراهيم عادل بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 79 مستغلا تمريرة من محمد صادق داخل منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا:

رسميا – الجونة يعلن ضم 4 صفقات "ثنائي الأهلي ومهاجم الصفاقسي"

فرانس فوتبول: آيندهوفن وأندية فرنسية يتابعون مصطفى محمد

تقرير تونسي: ظهير الترجي لا يرغب في الانضمام للزمالك

رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

شلبي لـ في الجول: ليس لي أي انتماءات.. ولن أنحاز لأحد في مباراة بيراميدز والأهلي

أبو تريكة: صلاح "عفريت" جوارديولا

الإسماعيلي المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي لـ في الجول: بطاقتا رمضان وجيرالدو خلال ساعات.. نسعي لمشاركتهما أمام بيراميدز 4 دقيقة | الدوري المصري
كأس آسيا - الإمارات تطمح لتجاوز السجل العربي الكارثي في المباريات الافتتاحية 18 دقيقة |
بالفيديو – يونايتد واحد فقط وهو مانشستر.. سولشاير يهزم نيوكاسل في طريق المزاحمة على المربع 29 دقيقة | أوروبا
ساوثامبتون يفرض التعادل السلبي على تشيلسي 50 دقيقة | أوروبا
العين: كل ما نشر بشأن انتقال الشحات لـ الأهلي غير صحيح.. والمفاوضات مستمرة 55 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: صفقتان للزمالك في يناير.. أتممنا واحدة والأخرى في الطريق 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك