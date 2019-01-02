يرى محمد فاروق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن رمضان صبحي جاهز للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وقال محمد فاروق لـFilGoal.com: "أرى أن اللعب بطريقة 4-3-3 هو الأنسب للأهلي أمام بيراميدز لإغلاق المساحات".

وأضاف "رمضان صبحي جاهز للمشاركة مع الأهلي بشكل طبيعي وأيضا جيرالدو، وأرى أن مشاركتهما بشكل أساسي ستكون في مصلحة الفريق الأحمر".

وتابع "محمد محمود أيضا ومحمود وحيد جاهزان للمشاركة ولكن وجود ناصر ماهر وعلي معلول يجعل مشاركتهما بشكل أساسي صعبة".

وعن اللاعب القادر على إيقاف كينو نجم بيراميدز قال: "من الصعب مراقبة كينو وإيقافه والجميع يعرف إمكانياته الكبيرة".

وأتم تصريحاته "عندما يبدأ لاعب في الضغط على كينو يجب أن يكون هناك لاعبا آخر يغطي المساحة خلف زميله حتى لا يجد النجم البرازيلي راحته في المرور لأن الجميع يعرف طريقته وهي المراوغة والدخول لعمق الملعب ثم التسديد أو التمرير".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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