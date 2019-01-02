مدرب الإسماعيلي: أشكر اللاعبين على عقليتهم.. قمنا بتحول كبير أمام فريق قوي

أبدى سيدومير يانيفسكي المدرب الجديد لنادي المقاولون العرب، سعادته بأداء لاعبي فريقه أمام الإسماعيلي، رغم عدم الرضا عن الربع ساعة الأولى.

وقال سيدومير يانيفسكي المدرب المقدوني الجديد للإسماعيلي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "أهنيء لاعبي فريقي على عقليتهم التي لم تتقبل التواجد في المركز الأخير قبل المباراة".

وأضاف "لعبنا مباراة أمام فريق حقق 7 انتصارات متتالية ولم تكن مباراة سهلة أبدا".

يانيفسكي أتبع "اللاعبون كانوا رائعين اليوم، ومساندة الجماهير أيضا أحدثت الفارق".

المدرب المقدوني واصل "لست راضيا عن الـ15 دقيقة الأولى في المباراة، لأننا تركنا لهم مساحات كبيرة ولم يكن الفريق مثلما رأيته في التدريب".

وأكمل "لكن بعد تلقي الهدف خلقنا العديد من الفرص وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بالكامل وأغلقنا المساحات وصنعنا العديد من الفرص".

يانيفسكي أتم "سعيد للهدفين الذين سجلا من جمل تدربنا عليها في التدريبات. قمنا بتحول كبير أمام فريق قوي مثل المقاولون العرب".

وفاز الإسماعيلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي المحلية الاولى للإسماعيلي مع سيدومير يانيفسكي المدرب الجديد للفريق.

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