سون: أشعر بالأسف لغيابي عن توتنام.. ولكن كوريا لم تفز بكأس آسيا منذ 59 عاما

أبدى سون هيونج مين لاعب توتنام هوتسبير حزنه لغيابه عن فريقه، بسبب انضمامه إلى منتخب بلاده كوريا الجنوبية لخوض منافسات كأس آسيا 2019.

وقال سون: "بالطبع أشعر بالأسف، لأنني غبت عن مباريات شهر سبتمبر بالفعل".

سون يقصد في حديثه مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية مطلع الموسم الحالي، وكان حينها مجبرا على الفوز بالميدالية الذهبية لتجنُب التجنيد الإجباري، وهو ما تحقق بنجاحه، ولكنه كلّفه الغياب عن 3 مباريات في الدوري.

وواصل سون حديثه: "أشعر بالأسف لزملائي والجماهير والجهاز الفني، الأمر صعب. صحيح أن الأمر محزنا أحيانا، ولكن من المهم أيضا أن أتواجد مع بلادي".

مضيفا: "آمل أن أحافظ على مستواي مع المنتخب الوطني، وأن أكون قادرا على الظهور بشكل جيد عند عودتي".

وأظهر سون الصعوبات التي واجهته بسبب اللعب في دورة الألعاب الآسيوية: "كنت مجهدا بعد خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية، لأننا لعبنا كل يومين أو 3 أيام في تلك البطولة. ولذا يهمني للغاية أن أتمتع بالجاهزية الذهنية في كأس آسيا وأنا أنهي البطولة في مستوى بدني جيد".

وأتم: "كأس آسيا بطولة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا لم نفز بها منذ 59 عاما. سأذهب لأخوض المنافسة ليس بغرض الاستمتاع فقط، بل سأذهب للفوز بكل المباريات وسأعود والثقة تملأني".

سون لن ينضم إلى منتخب بلاده منذ بداية كأس آسيا التي تنطلق يوم السبت المقبل، بل سيظل مع فريقه توتنام حتى مباراة مانشستر يونايتد يوم 13 يناير، قبل أن يتحوّل للإمارات العربية المتحدة بعد أن تكون كوريا قد لعبت مباراتين بالفعل في دور المجموعات.

طالع الخريطة الكاملة لمباريات سون هيونج مين في شهر يناير وفبراير

كوريا تتواجد في المجموعة الثالثة بكأس آسيا، رفقة الصين وقيرجيزستان والفلبين.

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