حكاية بوطيب القريب من الزمالك.. رد على الظلم بهاتريك ويتطور رغم سنه

على استاد كالينجراد، وفي مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس العالم 2018 خطف المهاجم المغربي خالد بوطيب الكرة من أمام أندريس إنيستا وسيرخيو راموس لينطلق لمسافة 50 مترا ويسجل في مرمى إسبانيا.. لكن من هنا ليست البداية.

انطلق بوطيب صاحب الـ31 عاما بالكرة من منتصف الملعب نحو مرمى دافيد دي خيا ويسجل في مرماه بقدمه اليسرى الأضعف، ليكتب اسمه في تاريخ أسود الأطلسي بعد غياب امتد 20 عاما عن المشاركة في المونديال.

تعادل منتخب المغرب في النهاية مع إسبانيا 2-2 ليخسر بطاقة التأهل في مباراة جدلية انتهت باعتراض شهير من نور الدين أمرابط نجم أسود الأطلسي على حكم الفيديو، لكن حكاية تأهل المغرب للمونديال كانت بتوقيع بوطيب.

اكتسب هدف بوطيب في إسبانيا شهرته بسبب قيمة كأس العالم وصعوبة التسجيل في دي خيا، لكن بالتأكيد المهاجم المغربي سيفضل الهاتريك الذي سجله في الجابون وقرب منتخب بلاده من روسيا.

لم يمتلك بوطيب مسيرة كبيرة مع منتخب المغرب بالنظر إلى أن تمثيله الدولي الأول كان في 2016 تحت قيادة هيرفي رينار، ولاقى انتقادات صحفية وجماهيرية كبيرة.

كل ذلك تلاشى بعدما سجل بوطيب ثلاثة أهداف في الجابون في تصفيات المونديال، ليصرخ معلق المباراة معلقا "سامحنا يا بوطيب، ظلموك ولكن إجابتك كانت في أرضية الميدان".

مسيرة بدأت متأخرا

لم يكن التمثيل الدولي فقط هو ما تأخر على بوطيب، فاللاعب المغربي انتقل من ممارسة كرة القدم كهاو إلى الاحترافية في سن الـ28.

وُلد بوطيب في قرية فرنسية شمال مارسيليا لأبوين مهاجرين من المغرب، وتعلق بكرة القدم من صغره وانضم لفرق هواة بداية من 2006 حتى جاءت الفرصة الأكبر في مسيرته بالانضمام لفريق أجاكسيو في 2014 من صفوف فريق لوزيناك.

وتكشف صحيفة "المنتخب" المغربية عن أن بوطيب ترك دراسته الجامعية رغم تفوقه في مجال الكيمياء من أجل ممارسة كرة القدم كهاو رغم اعتراض عائلته.

يقول سباستيان ميجنوتيه مدربه السابق في لوزيناك: "بوطيب كان مهاجما مبشرا، لكن لنقول الحقيقة وصوله للمستوى الدولي والتسجيل في كأس العالم كان شيئا لم يتوقعه الكثيرون".

وتابع "بوطيب استحق أن يفوز على إسبانيا، أعرف خالد، وهو كان ليفضل التأهل إلى دور الـ16 على التسجيل، لكن خيبة أمله قد يمحوها هذا الهدف في دي خيا ونحن فخورون بأن لاعبا سابقا في فريقنا سجل في كأس العالم".

بعد موسم مع لوزيناك، جذب بوطيب صاحب الـ28 عاما وقتها أنظار أجاكسيو الذي كان يلعب في الدرجة الثانية ليضمه إلى صفوفه ويحصل المهاجم المغربي على الفرصة الأولى لممارسة كرة القدم باحتراف.

أسهم بوطيب في صعود أجاكسيو للدوري الفرنسي في موسمه الأول حيث سجل 6 أهداف، وواصل التألق في موسمه الثاني.

سجل المهاجم المغربي 6 أهداف مع أجاكسيو في الدوري الفرنسي، و4 أهداف في الكأس.

انتهت رحلة بوطيب مع أجاكسيو بنهاية موسم 2015-2016 ليخوض تجربة جديدة مع ستراسبورج في الدرجة الثانية.

ومع ستراسبورج قدم أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث سجل 20 هدفا ليخطف ثقة رينار وينضم لمنتخب المغرب.

يقول تييري لوري مدربه في ستراسبورج: "بوطيب يعرف تماما ما يجب أن يفعله، لقد كان موسمًا رائعًا جدًا له، لا يمكن لأي لاعب أن يسجل 20 هدفا في موسم واحد".

وأكمل "رغم سنه، لايزال لديه مجال للتطور، بوطيب شخص قادر على التكيف مع العديد من المواقف لكن النادي لن يستطيع أن يحافظ عليه بعد ما قدمه".

بالفعل، وصلت بوطيب العديد من العروض ولكنه اختار الانضمام إلى مالاتياسبور التركي.

وقال بوطيب عن اختياره: "لم أرغب في الرحيل لأي مكان ولم أبحث عن الأموال فلو كان ذلك هدفي لانتقلت إلى الصين، لكنني اخترت تركيا لأن مسؤولي مالاتياسبور أبدوا تمسكا كبيرا بضمي لدرجة أن نائب الرئيس تحدث معي الساعة الرابعة فجرا".

وأكمل "اخترت تركيا لأنها بلد مسلم وأردت عيش مغامرة جديدة، والدوري هناك قوي ويوجد به العديد من المواهب".

لماذا يفضله جروس

يتميز بوطيب بالتسجيل بالرأس مستغلا طوله الذي يصل إلى 190 سم، كما يمتلك قدم يمنى قوية.

وهذا ما يفيد خطة الزمالك التي تعتمد على تواجد ظهيرين هجوميين هما حمدي النقاز وعبد الله جمعة.

يقول مصدر من إدارة الزمالك لـFilGoal.com عن اختيار بوطيب: "نحن في حاجة لمهاجم هداف قادر على إحراز الأهداف من أقل عدد من الفرص"، ولهذا فضل الزمالك بوطيب على كابونجو كاسونجو.

لكن بوطيب مميز أيضا في صناعة الفرص، فهو محطة لعب مميزة وبسبب قوته البدنية فهو قادر على استلام الكرة وصناعة فرص تهديفية لزملائه.

في الموسم الجاري مع مالاتياسبور، صنع بوطيب 4 أهداف.

كل هذا يجيب على سؤال لماذا فضل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بوطيب تحديدا مع امتلاك الزمالك لأسماء مثل محمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن قادرين على التسجيل.

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