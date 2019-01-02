خاص الأهلي يعلن عبر في الجول إعارة حمدي وريان للجونة

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:02

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي - الأهلي

ينتقل أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ثنائي فريق الأهلي لنادي الجونة حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي "تمت إعارة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان إلى فريق الجونة ".

وأضاف ستكون الإعارة لمدة ستة شهور ".

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توفيق أتم "الاتفاق تم بشكل رسمي وأصبح حمدي وريان لاعبين بالجونة".

كان الأهلي قد ضم جيرالدو الجناح الأنجولي، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر للمقاصة، ومحمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، واستعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري.

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