أمير مرتضى يكشف عن توقيت وطريقة الإعلان عن صفقة الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، والمتحدث الرسمي باسم الجهاز الفني، عن طريقة وتوقيت الإعلان عن صفقة الفريق الجديدة.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، بأن صفقة الفريق الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة في مؤتمر صحفي كبير.

وتابع أمير "سلاح السرية والكتمان على صفقات الزمالك، جعل العديد من وسائل الإعلام تلجأ لسياسية التكهنات وطرح العديد من الأسماء، خاصة في ظل عدم خروج أى تصريحات رسمية من النادي، وهو أمر جيد للغاية ويحسب لنا".

أمير واصل "لن نخضع إلى السوشيال ميديا والجماهير والإعلام، من أجل التعاقد مع لاعب معين وضمه للفريق، والاعلان عن الصفقة قبل الانتهاء منها بشكل رسمي".

المشرف على فريق الكرة أكمل "على ضوء الاحتياجات الفنية التي يحددها الجهاز الفني للفريق، يتم التفاوض مع اللاعبين والتعاقد معهم".

وأتم "خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن صفقة الزمالك الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة الامور المتعلقة بالتعاقد من خلال مؤتمر صحفي".

كان نادي مالاتياسبور قد أعلن عن انتقال مهاجمه المغربي خالد بو طيب لنادي الزمالك، إلا أن الفريق الأبيض لم يعلن الصفقة بشكل رسمي بعد. (طالع التفاصيل)

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