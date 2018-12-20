مشتت بين كوريا وتوتنام.. الخريطة الزمنية المعقدة لمباريات سون هيونج مين في يناير

كما كان متوقعا، شملت القائمة النهائية لمنتخب كوريا المشاركة في كأس آسيا 2019، اسم سون هيونج مين لاعب توتنام هوتسبير الإنجليزي.

استدعاء سون لمنتخب بلاده سيعني غيابه فترة عن فريقه توتنام.. دعونا نستعرض الجدول الزمني للدولي الكوري عن فريقه اللندني.

كأس آسيا 2019 تنطلق يوم 5 يناير المقبل في الإمارات العربية المتحدة، وتمتد حتى 1 فبراير.

كوريا تتواجد في المجموعة الثالثة، وستخوض مباراتها الأولى يوم 7 يناير أمام الفلبين، ثم ستواجه قيرجيزستان يوم 11 يناير، قبل أن تختتم مبارياتها في المجموعة أمام الصين يوم 16 يناير.

إلا أن غياب سون عن أول مباراتين أمام الفلبين وقيرجيزستان سيكون حتميا، لأنه لن ينضم لمعسكر منتخب بلاده سوى بعد أن يخوض مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم 13 يناير، وبالتالي لن يلعب سون سوى مباراة واحدة في دور المجموعات لكأس آسيا بأفضل الأحوال.

الانضمام المتأخر لـ سون إلى معسكر منتخب بلاده سيتم بناء على اتفاق مشترك بين الاتحاد الكوري لكرة القدم وإدارة توتنام، بسبب مشاركة اللاعب في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية بشهر أغسطس الماضي.

انضمام سون لمنتخب كوريا الأوليمبي في دورة الألعاب الآسيوية لم يكن إجباريا بالنسبة لإدارة توتنام، فالاتحاد الدولي لكرة القدم لا يلزم الأندية بترك لاعبيها لمنتخبات بلادهم سوى في التوقفات الدولية المعتمدة مثل كأس العالم والبطولة القارية والتصفيات، وها لا ينطبق على الألعاب الآسيوية.

ولكن بالطبع احتاج سون المشاركة في تلك المنافسة الهامشية أكثر من أي شيء آخر، رغبة في الفوز بالميدالية الذهبية والحصول على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

سون حقق المطلوب وقاد كوريا للفوز على اليابان في النهائي يوم 1 سبتمبر، لينجو من التجنيد لمدة عامين ويعيد إحياء مسيرته الكروية التي كانت ستواجه مصير مجهول إن فشل في الظفر بالذهبية.

هذا الإعفاء كلّف سون الغياب عن 3 مباريات لـ توتنام في بطولة الدوري مطلع الموسم أمام فولام، مانشستر يونايتد، واتفورد.

وبالتالي تم الاتفاق حينها على أن يتأخر انضمام سون في المقابل لمعسكر كوريا خلال كأس آسيا بشهر يناير.

وبالتالي، سيغيب سون مبدأيا عن 3 مباريات لـ توتنام بشكل مؤكد: فولام وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

نجاح كوريا الجنوبية في العبور من دور المجموعات –وهو أمر متوقع لوصيف النسخة السابقة-، سيعني احتمالية غياب سون عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم 2 فبراير، والتي ستكون بعد يوم واحد من نهائي كأس آسيا.

سون (26 عاما) يعيش أياما رائعة مع فريقه توتنام، إذ سجّل هدفا في انتصار السبيرز بهدفين دون رد على أرسنال في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم أمس الأربعاء.

اللاعب الكوري سجّل إجمالا 6 أهداف وصنع 4 آخرين في 21 مباراة خاضها هذا الموسم.