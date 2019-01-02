مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

يشهد اليوم الأربعاء الثاني من يناير عام 2019 مباراة وحيدة في الدوري المصري ستقام بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام السادسة مساء.

وستقام المباراة على ملعب المقاولون وهي مؤجلة من الجولة التاسعة وستذاع عبر قناة "أون سبورت".

وفي إنجلترا سيلتقي تشيلسي في تمام العاشرة إلا ربع مع ساوثامبتون في إطار الجولة 21 من الدوري عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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أما في تمام العاشرة فسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

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