مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

يشهد اليوم الأربعاء الثاني من يناير عام 2019 مباراة وحيدة في الدوري المصري ستقام بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام السادسة مساء.

وستقام المباراة على ملعب المقاولون وهي مؤجلة من الجولة التاسعة وستذاع عبر قناة "أون سبورت".

وفي إنجلترا سيلتقي تشيلسي في تمام العاشرة إلا ربع مع ساوثامبتون في إطار الجولة 21 من الدوري عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما في تمام العاشرة فسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

لمعرفة كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كاف يعلن القائمة النهائية.. صلاح ينافس ماني وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

مستشفى الأهلي - هل يغيب أزارو عن مواجهة بيراميدز؟

ميدو أفضل مدرب في الجولة 15 من الدوري السعودي

لاسارتي يدرس بيراميدز.. ومحمد يوسف: مواجهة صعبة بـ6 نقاط

ميدو: بنسبة كبيرة سأستمر مدربا للوحدة حتى نهاية الموسم

شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018