رئيس المصري: اللعب في استاد القناة؟ سأنسحب من الدوري.. الاتفاق تم مع الإسماعيلي

كشف سمير حلبية رئيس المصري عن توصل ناديه لاتفاق مع مجلس إدارة الإسماعيلي لخوض مباريات الفريق بملعب الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وتحدث حلبية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" اليوم الثلاثاء قائلا: "سنخوض مبارياتنا في الإسماعيلية مقابل 70 ألف جنيه للقاء الواحد".

وتابع "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وافق على الأمر".

وعن هل يخوض المصري مبارياته في ملعب القناة قال: "لا، سأنسحب من الدوري لو حدث ذلك، هذا الملعب يسبب إصابات للاعبينا".

وعن الأزمة المالية التي يمر بها المصري وحرمانه من قيد لاعبين جدد قال: "كنا نخوض مبارياتنا في برج العرب وندفع 300 لـ450 جنيه ونستنزف موارد النادي الضعيفة من الأصل".

وأتم "نحاول البحث عن حل للأزمة خلال القريب العاجل".

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