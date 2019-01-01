سام مرسي يشارك في خسارة ويجان بثلاثية.. وغياب المحمدي وحجازي

شارك محترفنا المصري سام مرسي في خسارة فريقه ويجان أمام شيفيلد يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

سام مرسي بدأ المباراة كأساسي وأكملها حتى صافرة النهاية.

ثلاثية شيفيلد جاءت عن طريق ديفيد ماكجولدريك مارك دوفي وبيلي شارب في الدقائق 40 و48 و54.

خسارة ويجان جمدت رصيد الفريق عند النقطة 26 في المركز الـ 20.

بينما حصد شيفيلد نقطته الـ 47 ليرتقي للمركز الثالث مستغلا خسارة ويست بروميتش ألبيون.

أحمد حجازي غاب بسبب الإصابة عن خسارة ويست بروميتش ألبيون أمام بلاكبيرن 2-1.

تشارلي مولجرو وبرادلي داك سجلا لبلاكبيرن في الدقيقتين 53 و58 بينما هدف ويست بروميتش الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق جاي رودريجيز.

ويغيب حجازي بسبب الإصابة، وكشف دارين مور مدرب الفريق أن "الإصابة ليست خطيرة. هو يعاني من إجهاد وربما يغيب لـ 3 أو 4 مباريات".

ويست بروميتش تجمد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بينما بلاكبيرن في المركز الـ 15 برصيد 34 نقطة.

وتعادل أستون فيلا أمام كوينز بارك رينجرز بثنائية لكل فريق في لقاء شهد جلوس أحمد المحمدي على مقاعد الاحتياطي.

ولم يشارك المحمدي في أحداث المباراة التي شهدت تسجيل تامي أبراهام هدفين في الدقيقتين 21 و75 لصالح أستون فيلا.

بينما ثنائية كوينز بارك جاءت عن طريق لوك فريمان وإبيريشي إيزي في 41 و57.

أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما كوينز بارك في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

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