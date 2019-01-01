تقرير: ليستر يسعى لضم النني.. واللاعب يرغب في الرحيل

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

على ما يبدو فأن سوق الانتقالات الشتوية الحالية ستشهد الجديد في مصير محترفنا المصري محمد النني لاعب أرسنال.

صحيفة ميرور البيطانية زعمت لوجود رغبة لدى نادي ليستر سيتي في التعاقد مع النني.

وأشارت ميرور إلى "النني يرغب في الرحيل من أرسنال في يناير، ولو على سبيل الإعارة".

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رغبة النني في الرحيل تأتي بسبب عدم مشاركته في المباريات تحت قيادة أوناي إيمري.

ورغم اهتمام ليستر سيتي، إلا أن النني "سينتظر ليرى الخيارات الأخرى التي ترغب في ضمه"، قبل أن يتخذه قراره النهائي، وفقا لـ ميرور.

النني شارك 60 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما لعب 5 مباريات في الدوري الأوروبي وصنع مرة.

ويمتلك النني عقدا مع أرسنال لـ 2022 إلا أن خروجه من حسابات إيمري قبل يُعجل برحيله.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى أرسنال في 2016 قادما من بازل السويسري.

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