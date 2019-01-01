مدحت شلبي معلقا لمباراة بيراميدز والأهلي

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 20:27

كتب : عاطف شادي

مدحت شلبي

يظهر الإعلامي مدحت شلبي للمرة الأولى على شاشة قناة النيل للرياضة يوم الجمعة المقبل بعد تعاقده مؤخرا مع شركة بريزنتيشن سبورتس بشكل رسمي.

ولأول مرة بعد عدة أشهر من الغياب يظهر شلبي معلقا على مباراة بيراميدز والأهلي والتي تقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد مدحت شلبي مؤخرا مع شركة بريزنتيشن سبورتس في إطار خطة الشركة لتطوير محتوى قناة النيل للرياضة من خلال تقديم الاستديو التحليلي للمباريات "ستاد النيل" والتعليق بجانب برنامج يومي مسائي.

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ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ30 نقطة وبثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

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