فالفيردي: أفضل ما حققه برشلونة في الموسم الحالي هو الفوز على ريال مدريد بخماسية

يرى إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن أفضل ما حققه فريقه في الدور الأول للموسم الحالي هو هزيمة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد 5-1 في مباراة الفريقين خلال الدور الأول من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "بالتأكيد إذا خسرنا الدوري ودوري الأبطال سأكون أنا من يجب أن يوجه له اللوم على ذلك".

وأضاف "في الموسم الماضي قدمنا أداء مميز في الدور الأول جعلنا نقترب من حسم اللقب قبل الدور الثاني".

وأكمل "الفريق حاليا ليس أقل في المستوى من الموسم الماضي ولكننا نحقق نتائج جيدة مثل الموسم الماضي حتى الآن".

وعن أفضل ما حققه فريقه هذا الموسم قال "بالتأكيد الفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد بخماسية، وأيضا في الدربي ضد إسبانيول".

وانتقل للحديث عن ميسي قائلا: "بالتأكيد وبكل صراحة لم أشاهد في حياتي لاعب مثل ميسي".

وأتم تصريحاته قائلا "لا أعلم ماذا سيحدث لمستقبلي خلال العام المقبل".

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