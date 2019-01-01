بعد 365 يوما.. 4 مباريات جعلت فان دايك يتحول إلى بطل ليفربول

في الأول من يناير عام 2018 نجح ليفربول أخيرا في الظفر بفيرجيل فان دايك بعد أشهر من الشد والجذب مع ناديه ساوثامبتون.

انضمام المدافع الهولندي إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني آنذاك جعله أغلى مدافع في العالم.

ومنذ ذلك الوقت أصبح فان دايك بطلا في ليفربول ولا غنى عنه في الفريق بل إنه أصبح قائد الفريق في غياب جوردان هيندرسون.

ونشر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي تقريرا استعرض فيه أربع مباريات جعلت فان دايك بطلا في ليفربول.

البداية.. دربي الميرسيسايد

لا يوجد بداية أصعب من أن تخوض دربي، ولكن بدأ فان دايك مشواره مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون.

قدم فان دايك أداء مميزا وفاز بكل الالتحامات الهوائية وفي النهاية حول عرضية أليكس تشامبرلين برأسية في الشباك ليخطف الفوز القاتل لليفربول قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء الذي انتصر في الحُمر 2-1.

مانشستر سيتي.. إياب دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول انتصارا كبيرا على مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

من أجل العبور لنصف النهائي تعين على ليفربول مواجهة عاصفة هجومية متوقعة من سيتي في ملعب الاتحاد.

وفي الـ45 دقيقة الأولى عانى ليفربول الأمرين ونجح في الخروج متأخرا بهدف واحد فقط.

وفي الشوط الثاني قاد فان دايك دفاع ليفربول لتقديم مباراة رائعة ولم يستطع سيتي إيجاد ثغرة فيه ليصل إلى شباك الفريق مرة أخرى.

والنتيجة في النهاية انتصر ليفربول بهدفين لهدف وتأهل إلى نصف النهائي قبل أن يصل النهائي عقب تغلبه على روما.

أرسنال.. الدوري الإنجليزي

في بداية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي حل ليفربول ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات وقدم المدفعجية أداء هجوميا مميزا.

لكن كل هجمات أرسنال تكسرت أمام الصخرة الهولندية فان دايك.

ورغم استحواذ ليفربول على الكرة 38% فقط إلا أنه نجح في النهاية بالخروج متعادلا بهدف لمثله ليبقى حتى الآن في البريميرليج دون هزيمة.

ولفرهامبتون.. الهدف الأول

انتظر فان دايك 11 شهرا ليسجل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ويؤمن انتصارا صعبا للفريق في شهر ديسمبر المزدحم بالمباريات بعد هدف سجله محمد صلاح.

انتصار جعل ليفربول يقترب أكثر من الصدارة التي قبض عليها بعد ذلك ويغرد بها بشكل منفرد.

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