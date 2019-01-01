مران الزمالك – تحية من جروس لـ كاسونجو.. انتظام الونش وغياب مدبولي

حرص كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على توجيه تحية خاصة لـ كاسونجو مهاجم الفريق المنتقل حديثا إلى الوحدة السعودي.

كاسونجو سيظهر مع الزمالك لآخر مرة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت قبل أن يرحل إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

وتمنى جروس لمهاجمه التوفيق في رحلته مع الوحدة السعودي، كما حث لاعبي فريقه على بذل قصارى ما لديهم من جهد في المرحلة المقبلة الهامة للفريق، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وانتظم محمود حمدي "الونش" في التدريبات الجماعية للزمالك بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

وأصبح الونش جاهزا للمشاركة من جديد في المباريات بعد غياب بسبب الإصابة.

كما شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يوم الثلاثاء.

وخضع كهربا لتدريبات تأهيلية يوم الاثنين بسبب الإجهاد.

وعلى الجانب ذاته، غاب أحمد مدبولي عن مران الزمالك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف الامتحانات.

وعاد محمد عبد الغني للمشاركة في المران بعد تغيبه عن مران الاثنين بسبب الامتحانات أيضا.

وخصص جروس فقرة تدريبات تأهيلية للثنائي كاسونجو وحازم إمام بسبب شعوره بالإجهاد العضلي.

بينما واصل حمدي النقاز تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، بينما الاتحاد في المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

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