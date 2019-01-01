طبيب الأهلي: عاشور يغيب لأسبوعين.. والأربعاء تحديد موقف محمد شريف من لقاء بيراميدز

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 19:01

كتب : حسام نور الدين

حسام عاشور - الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن غياب حسام عاشور قائد الفريق لأسبوعين بسبب إصابته بالتواء في الكاحل في ذات القدم التي يعاني من إصابة فيها.

وغاب عاشور عن المشاركة في المران الأخير للأهلي بسبب شكواه من بعض الآلام في كاحل القدم قبل أن يتعرض لالتواء فيها.

وعن باسم علي قال طبيب الأهلي: "هو يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية وسوف يخضع لآشعة لتحديد موقفه من المران والمباريات المقبلة".

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أما عن محمد شريف وتعرضه للإصابة في مران اليوم الثلاثاء ومغادرته للتقسيمة قال: "هو لديه كدمة في كاحل القدم".

وأتم خالد محمود "غدا سيتم تحديد موقف شريف من المشاركة في المران والمباريات المقبلة بناء على هل قدمه ستعاني من تورم أم لا".

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الجمعة المقبلة في المباراة المؤجلة بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز يحتل المركز الثاني بـ30 نقطة وخاض 15 مباراة.

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