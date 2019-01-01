بوفون: أقول لنيمار إن عدم فوزه بالكرة الذهبية حتى الآن فضيحة

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

جيانلويجي بوفون

يؤمن جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان أن عدم فوز نيمار زميله في الفريق بالكرة الذهبية حتى الآن يعد فضيحة.

وتحدث بوفون لصحيفة "كورييري ديللا سيرا" الإيطالية قائلا: "لعبت مع العديد من الأبطال وأرغب في مزاملة الجميع حتى كريستيانو رونالدو، لكن في باريس ليس الأمر إنه لا يوجد أبطال هناك نيمار وكيليان مبابي لديهما هذه الرغبة".

وأوضح "أقول لنيمار إن عدم فوزه بالكرة الذهبية حتى الآن فضيحة ويجب أن يشعر بالغضب".

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وأردف الحارس الإيطالي المخضرم "نيمار ومبابي لديهما موهبة رائعة ويستطيعان السيطرة على العالم لعشرة سنوات مقبلة".

وكان أبرز إنجاز للاعب البرازيلي هو الحلول ثالثا في سباق الفوز بالكرة الذهبية عامي 2015 و2017.

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