مران الأهلي – حضور الخطيب وعودة أزارو.. ولاسارتي يعالج الأخطاء الدفاعية

حضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر ناديه بالجزيرة قبل لقاء بيراميدز.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في الرابع من شهر يناير الجاري في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري.

وحرص الخطيب على حضور المران لدعم الفريق في أول مباراة له تحت قيادة مارتين لاسارتي.

وخصص لاسارتي جزءا من المران لعلاج الأخطاء الدفاعية حيث انفرد بمدافعي الفريق وخصص لهم الكثير من التدريبات بشكل منفرد ذلك قبل أن يقود تدريبات خاصة للمهاجمين وصناع اللعب.

وشهد المران مشاركة وليد أزارو عقب غيابه عن أمس الاثنين.

وأدى أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق جلسة علاجية في الجيمانزيوم.

وشهدت التقسيمة التي أجريت على كامل مساحة الملعب إصابة محمد شريف نتيجة كرة مشتركة مع ساليف كوليبالي وغادر المران رفقة الطبيب.

وتقرر أن يعود محمد نجيب مدافع الفريق للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة بيراميدز بعدما تعافى بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

في الوقت ذاته من المحتمل أن يعود رامي ربيعة للمشاركة في المران الجماعي للفريق حال أثبتت الآشعة التي سيخضع لها عقب عدة أيام تحسنه.

ويعاني ربيعة من إصابة في يده وخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية في الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز يحتل المركز الثاني بـ30 نقطة وخاض 15 مباراة.











اقرأ أيضا:

كاف يعلن القائمة النهائية.. صلاح ينافس ماني وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

مستشفى الأهلي - هل يغيب أزارو عن مواجهة بيراميدز؟

ميدو أفضل مدرب في الجولة 15 من الدوري السعودي

لاسارتي يدرس بيراميدز.. ومحمد يوسف: مواجهة صعبة بـ6 نقاط

ميدو: بنسبة كبيرة سأستمر مدربا للوحدة حتى نهاية الموسم

شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018