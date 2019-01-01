كلوب يكشف عن مفاجأة أسعدته بشأن أليسون

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن حارسه البرازيلي أليسون بيكر يتمتع بمهارات رائعة مع الكرة بعيدا عن حمايته للعرين.

أليسون انضم إلى ليفربول الصيف الماضي وصنع الفارق مع الريدز باستقبال 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقيادة الفريق لتصدر الدوري.

وأوضح كلوب في تصريحات لشبكة ESPN يوم الثلاثاء: "حسنا.. ربما يكون أليسون لاعب كرة قدم جيد".

وأضاف "كان من الواضح دائما أنه كان لاعبًا مؤثرًا جدًا مع روما، لكنني لم أرى ذلك بشكل واضح ربما بسبب أسلوب اللعب المختلف في روما".

وأتم "لقد كان ذلك مفاجئًا بعض الشيء، ومفاجأة لطيفة جدًا في الحقيقة".

حافظ أليسون على نظافة شباكه في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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