بالفيديو - فاردي يمنح ليستر هدية بداية العام.. الثعالب ينصبون فخا لـ إيفرتون

بداية العام الجديد تبدو جيدة بالنسبة لليستر سيتي. الثعالب ينتصرون على إيفرتون بهدف نظيف في افتتاح مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللقاء شهد سيطرة من جانب إيفرتون على الكرة مع اعتماد ليستر على التراجع للدفاع واستغلال المساحات الشاسعة خلف خط دفاع التوفيز من خلال الهجمات المرتدة.

وأخطر فرص أصحاب الأرض إيفرتون كان في الدقيقة 20 عن طريق تسديدة قوية من جونجوي كيني ولكن العارضة تصدت لها.

وفي الدقيقة 58 تمكن جيمي فاردي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد مستغلا تمريرة ريكارد بيريرا لينطلق صوب المرمى ويسكنها على يسار الحارس جوردان بيكفورد.

هدف فاردي منح ليستر الثلاث نقاط ليرتفع رصيدهم إلى 31 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد التوفيز عند 27 نقطة في المركز العاشر.

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