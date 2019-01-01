حجازي يغيب عن لقاء بلاكبيرن بسبب الإصابة

يغيب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون عن لقاء فريقه ضد بلاكبيرن بسبب الإصابة.

يحل وست بروم ضيفا على بلاكبيرن ضمن الجولة 26 من دوري القسم الثاني بإنجلترا يوم الثلاثاء.

وقال دارين مور المدير الفني لوست بروميتش إن حجازي يعاني من إجهاد سيبعده عن المباراة.

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة برمنجام ميل "رغم معاناة حجازي من الإجهاد لكنني لا أعتقد أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة".

لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق شارك في 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا وصنع مثله، وارتبط اسمه بالعودة لفريقه السابق الأهلي أو الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

ويحتل وست بروميتش حاليا المركز الثالث في جدول البطولة برصيد 46 نقطة بعد 25 جولة.