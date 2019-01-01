تشكيل أرسنال - ثلاثي في الهجوم.. وجيندوزي بدلا من توريرا أمام فولام

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي أرسنال بهدف أوباميانج في بيرنلي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام فولام بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل لاعبنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في المواجهة.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

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حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: شكودران موستافي، سوكراتيس، لوران كوسيلني.

الوسط: مايتلاند نيلز، مايتو جيندوزي، جرانيت جاكا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: أليكس إيوبي، ألكساندر لاكازيت، بيير أوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما يتواجد فولام بالمركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.

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