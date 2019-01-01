تشكيل أرسنال - ثلاثي في الهجوم.. وجيندوزي بدلا من توريرا أمام فولام

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام فولام بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل لاعبنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في المواجهة.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: شكودران موستافي، سوكراتيس، لوران كوسيلني.

الوسط: مايتلاند نيلز، مايتو جيندوزي، جرانيت جاكا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: أليكس إيوبي، ألكساندر لاكازيت، بيير أوباميانج.

One hour before kick-off ✅ Time to name our first team of 2019 📋 #ARSFUL pic.twitter.com/HUkUvLLtPI — Arsenal FC (@Arsenal) January 1, 2019

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما يتواجد فولام بالمركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.

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