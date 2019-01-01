العديد من التقارير أشارت إلى حسم انضمام اللاعب لصفوف الأهلي ولكن الانتقال لم يتم بعد، وإسماعيل الليثي قد لا ينتقل إلى الأحمر بسبب "اختلافات مالية" بحسب ما صرح مصدر داخل المصرية للاتصالات لـFilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي المصرية للاتصالات أن إسماعيل الليثي لاعب وسط الفريق لم ينتقل للأهلي كما تردد في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن هناك اختلافات مالية حول الصفقة، ولم يحصل مسؤولو الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب كما تردد في العديد من التقارير الصحفية.

عرض مالي أكبر قد يحول وجهة اللاعب بعيدا عن منطقة الجزيرة، بحسب ما كشف ذات المصدر.