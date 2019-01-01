خاص مصدر بالاتصالات لـ في الجول: انتقال الليثي لـ الأهلي لم يتم بعد.. هناك خلافات مالية وعرض آخر مميز

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 15:47

كتب : حامد وجدي

إسماعيل الليثي - الاتصالات

العديد من التقارير أشارت إلى حسم انضمام اللاعب لصفوف الأهلي ولكن الانتقال لم يتم بعد، وإسماعيل الليثي قد لا ينتقل إلى الأحمر بسبب "اختلافات مالية" بحسب ما صرح مصدر داخل المصرية للاتصالات لـFilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي المصرية للاتصالات أن إسماعيل الليثي لاعب وسط الفريق لم ينتقل للأهلي كما تردد في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن هناك اختلافات مالية حول الصفقة، ولم يحصل مسؤولو الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب كما تردد في العديد من التقارير الصحفية.

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عرض مالي أكبر قد يحول وجهة اللاعب بعيدا عن منطقة الجزيرة، بحسب ما كشف ذات المصدر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك عرض مميز من جانب نادي كبير في مصر، ومن المقرر حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".

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