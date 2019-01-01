لوفرين يكشف عن حيلة كوميدية من صلاح بمناسبة العام الجديد

كشف ديان لوفرين مدافع ليفربول عن حيلة زميله محمد صلاح الذي استغل قدوم العام الجديد لمعرفة شيئا ما من صديقه المقرب.

يرتبط الثنائي المصري الكراوتي بعلاقة صداقة قوية في صفوف ليفربول.

ونشر لوفرين عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة تعرض محادثة بينه وصلاح تمت قبل ساعات عبر تطبيق واتساب.

في البداية يهنئ نجم منتخب مصر زميله بمناسبة العام الجديد، قبل أن يرد لوفرين التحية بأفضل منها.

عقب ذلك قال صلاح للوفرين مازحا "ما هو موعد مران الغد؟، لقد أرسلت لك التهنئة بالعام الجديد فقط لأنني أريد أن أعرف موعد التدريب".

وتساءل صلاح بعد ذلك "ما زال في الثالثة والنصف؟".

الثنائي يتألق في صفوف ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد مرور 20 جولة.

ويستعد الفريقان لصدام ناري يوم الخميس في ملعب الاتحاد معقل سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.