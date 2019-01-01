عبد الغني لـ في الجول: صلاح أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة تتخطى 90%

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعب الفراعنة سيكون المتوج بلقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا خلال الحفل الذي يقام في العاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير الجاري.

الاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب وضمت الثنائي ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج إلى جوار صلاح (طالع التفاصيل).

وأوضح عبد الغني في تصريحات لـFilGoal.com أنه سيغادر إلى السنغال يوم 7 يناير من أجل حضور حفل أفضل لاعب وكذلك اختيار البلد المنظم لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، في المكتب التنفيذي لـ"كاف" والذي يقام يوم 9 يناير في السنغال كذلك.

أشار عضو الجبلاية إلى أن المؤشرات جميعها تصب في صالح تتويج محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي في ظل الأداء الخرافي الذي يواصل تقديمه مع ليفربول وتفوقه على جميع المنافسين بفارق كبير.

مشددا على أن صلاح بنسبة تتخطى أكثر من 90% سيتوج باللقب.

وحول الملف المصري ومنافسه الجنوب إفريقي للحصول على كأس أمم إفريقيا، قال البلدوزر إن مصر فرصها الأقرب في الفوز بحقوق التنظيم في ظل الملف القوي وسيظهر ذلك في التصويت يوم 9 يناير بداكار.

وعادل أوباميانج إنجاز الإيفواري يايا توريه بعدما تواجد ضمن القائمة النهائية للمرشحين للعام الخامس على التوالي.

فيما حافظ ماني على تواجده ضمن القائمة النهائية للعام الثالث على التوالي، بعدما نافس على الجائزة في 2016 و2017 ولكن لم يتوج بها.

حيث فاز الجزائري رياض محرز بجائزة الأفضل في 2016، قبل أن يخطفها صلاح في 2017.

ولم يسبق لماني الفوز بالجائزة، فيما توج أوباميانج بها مرة واحدة عام 2015.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن القائمة النهائية.. صلاح ينافس ماني وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

مستشفى الأهلي - هل يغيب أزارو عن مواجهة بيراميدز؟

ميدو أفضل مدرب في الجولة 15 من الدوري السعودي

لاسارتي يدرس بيراميدز.. ومحمد يوسف: مواجهة صعبة بـ6 نقاط

ميدو: بنسبة كبيرة سأستمر مدربا للوحدة حتى نهاية الموسم

شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018