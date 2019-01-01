أمير مرتضى يكشف خطط الزمالك في موسم الانتقالات "خطوة أولى برحيل كاسونجو"
الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 14:01
كتب : FilGoal
شرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أسباب تأخر الإعلان عن صفقات الفريق لسوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.
كابونجو كاسونجو
النادي : الزمالك
الأبيض لم يعلن أي صفقة حتى الآن بينما فتح الباب أمام رحيل مهاجمه كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.
وكتب أمير مرتضى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يكن المقصود من التأخير عن إعلان صفقات يناير هو تصدير القلق للجماهير أو اللعب بمشاعرهم فالتأخير لعدة أسباب أهمها:
1- عدم تشتيت لاعبي الفريق المرحلة الحالية بتلك الأخبار خاصة أننا نطمح للفوز بالمباريات القادمة لمواصلة الانتصارات بالمشوار المحلي والإفريقي.
2- الانتهاء من المرحلة الأولى وهو التحضير للصفقة بخلو مكان لأجنبي بقائمة الفريق بخروج اللاعب (كابونجو) كاسونجو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه والاستفادة ماديا من إعارته بعد موافقة الجهاز الفني وتلبية لرغبة اللاعب في خوض التجربة بالوحدة السعودي.
3- سوف يتم الإعلان عن اسم اللاعب الجديد في أقرب فرصة وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بانتقاله لصفوف الفريق.
4- السرية والتكتم هو أسلوب إدارة الكرة منذ بداية الموسم بشكل عام وأيضا بسبب رغبة النادي في التفاوض وحسم التعاقد مع اللاعب وناديه مباشرة دون أي مزايدات من بعض الوكلاء أو ضغوط إعلامية قد تزيد من قيمة الصفقة.
5- كما صرحنا قبل ذلك التدعيمات سوف تكون في أضيق الحدود وبالتنسيق الكامل مع المدير الفني وستكون إضافات قوية يستفيد منها الفريق في مشواره.
وأعلن الزمالك أمس الاثنين إعارة مهاجمه كابونجو كاسونجو إلى الوحدة السعودي لنهاية الموسم، ليؤكد نيته ضم مهاجم ويبدو المغربي خالد بوطيب هدف الفريق الأبيض.( اقرأ التفاصيل )
الزمالك يحتل صدارة مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.
وأوقعته قرعة دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية في مواجهة اتحاد طنجة المغربي.
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