أمير مرتضى يكشف خطط الزمالك في موسم الانتقالات "خطوة أولى برحيل كاسونجو"

شرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أسباب تأخر الإعلان عن صفقات الفريق لسوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

الأبيض لم يعلن أي صفقة حتى الآن بينما فتح الباب أمام رحيل مهاجمه كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

وكتب أمير مرتضى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يكن المقصود من التأخير عن إعلان صفقات يناير هو تصدير القلق للجماهير أو اللعب بمشاعرهم فالتأخير لعدة أسباب أهمها:

1- عدم تشتيت لاعبي الفريق المرحلة الحالية بتلك الأخبار خاصة أننا نطمح للفوز بالمباريات القادمة لمواصلة الانتصارات بالمشوار المحلي والإفريقي.