مدافع تشيلسي السابق: ما حدث بين صلاح وفيرمينو يؤكد أن ليفربول أفضل من سيتي

يعتقد ماريو ميلخيوت مدافع تشيلسي السابق أن ليفربول هذا الموسم أفضل كثيرا من مانشستر سيتي الذي ينافسه على لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل، ويدخل المباراة في صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال ميلخيوت لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن ليفربول على درجة عالية من الثقة، الفريق يجبرك على الاستمتاع بمشاهدته، فأنت ترى السعادة على وجوه اللاعبين، وهذه الأشياء الصغيرة تميز ليفربول هذا الموسم عن غيره".

وأضاف "ما فعله صلاح مع فيرمينو في لقطة ركلة الجزاء الثانية يؤكد اختلاف ليفربول عن الجميع".

وواصل "لقد منحه الكرة قال له سجل هدفك الثالث وأكمل الهاتريك، رغم أنه كان من الممكن أن يفكر في رفع رصيد أهدافه، لكنه فكر في العمل الجماعي".

الدولي المصري يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا رفقة هاري كين مهاجم توتنام وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال.

عن مقارنة مانشستر سيتي بليفربول أوضح زميل عمرو زكي في ويجان عام 2008 "إذا نظرت إلى كيفية دخول سيتي إلى مباراة ساوثامبتون، ستشعر أن الفريق لم يلعب بالطريقة التي يحبها".

وأتم "حتى عندما تحدث بيب جوارديولا قبل المباراة وبعد المباراة، يمكنك أن ترى أنه حث فريقه على ضرورة إسقاط ساوثامبتون وإعادة الثقة من جديد قبل التفكير في مباراة ليفربول".

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