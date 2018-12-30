بيان رسمي من برشلونة بخصوص لاعب وسط باريس سان جيرمان

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا نفى من خلاله وجود أي اتفاق حتى اللحظة مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، مؤكدا في الوقت ذاته وجود مفاوضات مع النادي الفرنسي لضم اللاعب.

أنتيرو هينريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق رفض رابيو تجديد عقده مع الفريق، وبناءً على ذلك سيرحل اللاعب عقب نهاية عقده.

وينتهي عقد رابيو مع نهاية الموسم الحالي مما يجعله حرا للتوقيع مع أي فريق في يناير المقبل.

وأشار برشلونة في بيانه الرسمي إلى "لم نخالف بأي شكل من الأشكال القواعد الخاصة بالتفاوض مع أي لاعب".

وكشف برشلونة "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع رابيو والنادي تواصل مع باريس سان جيرمان مرتين ليبدي اهتمامه باللاعب".

المرة الأولى كانت في شهر أغسطس الماضي، بينما المرة الثانية كانت منذ أسبوع واحد، حسبما جاء في بيان برشلونة.

وشدد برشلونة في بيانه على احترامه وتعامله ب"شفافية كبيرة" مع سان جيرمان وأي فريق آخر".

رابيو خريج أكاديمية باريس سان جيرمان صاحب الـ 23 عاما لعب 20 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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