بيراميدز والأهلي بدون جمهور.. وتعديل موعد لقاء الأحمر مع سموحة

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة مواجهة بيراميدز أمام الأهلي بدون جمهور.

بيراميدز يواجه الأهلي في السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يناير في ملعب الدفاع الجوي.

وأعلنت لجنة المسابقات في بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، إقامة المباراة بدون حضور جماهيري.

وفي الوقت ذاته، عدلت لجنة المسابقات موعد مواجهة المصري أمام بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري ليقام في السابعة والنصف مساءً يوم الثامن من يناير المقبل في ملعب الإسماعيلية بدلا من الثالثة عصرا.

ويلعب سموحة أمام الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الثامن من يناير المقبل في الخامسة مساءً بدلا من السادسة مساءً على ملعب برج العرب.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة والمصري في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة من 14 مباراة.

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