مران لاسارتي الأول في الأهلي – تألق الجدد وظهور مميز لوليد سليمان وأجاي

تألق الوافدان الجديدان محمد محمود ورمضان صبحي في مران الأهلي اليوم الأحد والذي قاده لأول مرة مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

وشهد المران إشراف لاسارتي بنفسه على التقسيمة، حيث وجه اللاعبين وهو ما أضفى نوعا من الحماس على اللاعبين.

وقام المدير الفني الجديد بتقسيم اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية أمس إلى 3 مجموعات، حيث أقام تقسيمة في ثلث الملعب للتدريب على دقة التمرير بين اللاعبين تحت ضغط الخصم واستمرت 20 دقيقة.

وبعدها شارك اللاعبون في تقسيمة أخرى 8 ضد 8 بتواجد مرميين.

وركز لاسارتي في المران على الحفاظ على الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم، بالإضافة إلى التسديد المباشر على المرمى.

وشارك رمضان صبحي ومحمد محمود لأول مرة في المران وظهرا بصورة طيبة، بالإضافة إلى ظهور مميز لوليد سليمان العائد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع جونيور أجاي وجيرالدو.

كان المران بدأ بمحاضرة من محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي انتهت مهمته كمدير فني مؤقت، ثم كلف لاسارتي مدرب الأحمال الجديد أليخاندرو خافيير سوتو بالاجتماع بمساعده المصري حسين عبد الدايم لوضع خطة التجهيز البدني في الفترة المقبلة.

بعدها تم فصل مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الداخلية حيث أدوا تدريبات استشفائية في الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على إستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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