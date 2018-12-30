خاص صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 14:08

كتب : حامد وجدي

يوسف علي لاعب الزمالك الجديد

في الدوري الزمالك يوسف علي

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