هيريرا: أشكر مورينيو على ما قدمه.. الآن نحن في لحظة مختلفة مع مدربنا الجديد

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 22:15

كتب : FilGoal

أندير هيريرا

تحدث أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد عقب انتصار فريقه أمام بورنموث، مشيرا إلى "نحن في لحظة جيدة للغاية الآن".

مانشستر يونايتد واصل الانتصارات وضرب شباك بورنموث برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال هيريرا: "لقد انتصرنا في آخر ثلاث مباريات ولكنني لا أحب المقارنات – مورينيو و سولشاير- ".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "أشكر مورينيو على كل ما قدمه لنا. الآن نحن في لحظة مختلفة ومع مدرب جديد".

وتابع "نحن في لحظة جيدة للغاية والكل يظهر بشكل جيد جدا".

وأكمل حديثه قائلا: "مهاجمو الفريق يستمتعون باللعب ويجعلون اللعب أسهل بالنسبة للجميع".

وكشف " سولشاير أخبرنا منذ اليوم الأول له بأن أفضل طريقة للانتصار هو أن نتقدم ونهاجم دائما وأفضل طريقة للدفاع هو مواصلة الهجوم والاحتفاظ بالكرة".

وأشار "عندما تنتصر وتسجل العديد من الأهداف ترغب في لعب المباراة التالية في أسرع وقت. أتمنى أن نقدم نفس الأداء أمام نيوكاسل يوم الأربعاء".

وأتم "نحن مازلنا في المركز السادس ولكن يجب ألا نكون في هذا المركز بسبب الجودة التي نمتلكها".

وتولى سولشاير مسؤولية تدريب يونايتد عقب رحيل مورينيو. نجم الفريق السابق قاد يونايتد في ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في حصد العلامة الكاملة.

يونايتد سجل 12 هدفا في 3 مباريات واهتزت شباكه 3 مرات ووصل للنقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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