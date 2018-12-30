بالفيديو - رقصة بوجبا.. يونايتد ينفجر في بورنموث ويضربه برباعية

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 20:28

كتب : عمرو عبد المنعم

بوجبا

واصل بول بوجبا انفجاره وتألقه مع يونايتد في المباريات السابقة وقاد الشياطين الحمر لفوز كبير على بورنموث برباعية مقابل هدف في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي.

ويعد الفوز هو الثالث على التوالي ليونايتد مع المدير الفني المؤقت أولي جونار سولشاير ليحقق حتى الآن العلامة الكاملة.

وبذلك يصل بوجبا للهدف الرابع له خلال المباريات الثلاث السابقة.

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وبدأ انفجار بوجبا في وجه بورنموث مبكرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 5 بعد عرضية من راشفورد.

ثم أضاف بوجبا الهدف الثاني في الدقيقة 33 بضربة رأسية رائعة.

ثم جاء الدور على راشفورد ليسجل الهدف الثالث للشياطين في الدقيقة 45، قبل أن يسجل ناثان أكي هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة ذاتها وينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

في الشوط الثاني استمر تألق لاعبو يونايتد ودخل روميلو لوكاكو الملعب في الدقيقة 70 ليسجل بعد دقيقتين فقط هدف فريقه الرابع.

وكاد بوجبا أن يسجل هدفه الثالث بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء ارتدت من القائم.

وتلقى إيريك بايلي مدافع يونايتد بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على ريان فريزر.

بهذا الفوز وصل يونايتد إلى النقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الثاني عشر.

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