خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: الطبيب محمد وفائي حضر مران الأهلي.. لا قرار رسمي حتى الآن

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

محمد وفائي - طبيب الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حضور محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي لمران الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ: "محمد وفائي حضر مران الأهلي في مقر التتش اليوم ولكن هذا لا يدل على أي شيء".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "حتى الآن لم نُقرر أي شيء ولم يخرج من الأهلي أي قرار رسمي".

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وواصل "الأهلي سيعلن بشكل رسمي أي جديد يحدث".

محمد وفائي، استشاري العلاج الطبيعي صاحب الـ 35 عاما أشرف على علاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى جانب الأشراف على علاج العديد من لاعبي الفريق.

وعلم FilGoal.com أن العديد من لاعبي الأهلي، وبالتنسيق مع خالد محمود طبيب الفريق الحالي، يذهبون إلى محمد وفائي للأشراف على علاجهم.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة جديدة من جانب الإصابات بعد تجدد إصابة أحمد فتحي.

خالد محمود طبيب الأهلي أعلن غياب فتحي لمدة 6 أسابيع عن الفريق بسبب إصابة بتمزق في العضلة الأمامية. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على إستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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