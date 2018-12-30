أعلن خالد محمود طبيب الأهلي غياب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

أحمد فتحي الذي عاد للمشاركة من جديد بعد غياب بسبب إصابة في العضلة الأمامية، إلا أنه خرج بعد 60 دقيقة أمام الداخلية بعد تجدد الإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "الأشعة أثبتت تعرض فتحي لمزق في العضلة الأمامية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "فتحي سيغيب لمدة 6 أسابيع عن الأهلي".

وكان فتحي قد تعرض لإصابة في نفس العضلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، وفتحي غائب عن الأهلي قبل أن يعود للتشكيل الأساسي ضد الداخلية.

وبعد تأكد غيابه لمدة 6 أسابيع، يغيب فتحي عن بداية الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا إلى جانب العديد من مباريات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي أمام الداخلية 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة بعد التعادل مع الداخلية 2-2.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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