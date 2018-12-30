بوجبا: مع المدرب القديم كنا ننتصر ولكن بأسلوب مختلف.. هكذا نريد أن نلعب

3 أهداف وصناعة مثلهم في 14 مباراة مع جوزيه مورينيو. 4 أهداف وصناعة 3 في 3 مباريات مع جونار سولشاير. بول بوجبا ينفجر مع مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد واصل الانتصارات وضرب شباك بورنموث برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وتحدث بوجبا عقب المباراة قائلا: "كنا نحتاج لمثل هذا الانتصار ولمثل هذا الأداء".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "نحن نعود. مازال الطريق طويلا ولكن إنهاء العام بهذا الشكل يعد رائعا للغاية".

وأجاب بوجبا على سؤال (ما الفارق بين اللعب تحت قيادة مورينيو وتحت قيادة سولشاير؟) قائلا: "نحن مانشستر يونايتد ونحتاج للوجود في المقدمة دائما. ما حدث هو رد فعل من اللاعبين. الجميع يستمتع باللعب الآن وهذا هو المختلف".

وأوضح "مع المدرب القديم، كنا ننتصر في المباريات أيضا ولكن بأسلوب لعب مختلف".

وتابع "أصبحنا نهاجم أكثر ونصنع الكثير من الفرص. هكذا نريد أن نلعب".

وأكمل حديثه قائلا: "أريد دائما تقديم المزيد. أريد اللعب لمساعدة الفريق".

وتولى سولشاير مسؤولية تدريب يونايتد عقب رحيل مورينيو. نجم الفريق السابق قاد يونايتد في ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في حصد العلامة الكاملة.

يونايتد سجل 12 هدفا في 3 مباريات واهتزت شباكه 3 مرات ووصل للنقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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