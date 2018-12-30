خاص محمد يوسف لـ في الجول: لم نتعجل الدفع بـ فتحي.. لاسارتي متفائل وهذا ما طلبه

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 20:25

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي - الأهلي

تحدث محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي عن تجدد إصابة أحمد فتحي من جديد إلى جانب حديثه مع مارتين لاسارتي في مرانه الأول مع المارد الأحمر.

وقال محمد يوسف: "نشعر بالحزن والأسى بسبب ما حدث لأحمد فتحي. كنت نتمنى وجوده معنا في بداية هذه المرحلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحاول معرفة أسباب ما حدث والوقوف عليه. الأمر المؤكد أننا لم نتعجل الدفع بـ أحمد فتحي".

أخبار متعلقة

مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازي عصام عبد الفتاح لـ في الجول: حكم أوروبي يُدير لقاء بيراميدز والأهلي وكيل أحمد الصالح: مفاوضاتنا مع الأهلي توقفت حاليا.. اللاعب مرحب بالانتقال ضربة قوية.. طبيب الأهلي يعلن غياب أحمد فتحي 6 أسابيع

وأوضح "أحمد فتحي كان جاهزا للمشاركة منذ لقاء جيما آبا جيفار الإثيوبي ولكنني فضلت عدم الدفع به بسبب أرضية الملعب إلى جانب نقص الأكسجين. قررت تأخير الدفع بـ فتحي لحين لقاء الداخلية ولكنه للأسف بعد 50 دقيقة اشتكى من الإصابة وغادر الملعب".

ماذا عن علي معلول وأسباب عدم مشاركته كأساسي ضد الداخلية؟ يُجيب يوسف: "لم يكن ممكنا الدفع بطرفين عائدين من إصابات طويلة. اخترت الدفع بـ فتحي كأساسي ثم الدفع بـ علي معلول والذي نثق في جاهزته".

وأشار "معلول قدم أداءً مميزا للغاية منذ لحظة مشاركته أمام الداخلية".

خالد محمود طبيب الأهلي أعلن غياب فتحي لمدة 6 أسابيع عن الفريق بسبب إصابة بتمزق في العضلة الأمامية. (طالع التفاصيل)

وتطرق محمد يوسف للحديث عن انطباعه الأول عن مارتين لاسارتي بعد قيادة الأخير لمران المارد الأحمر لأول مرة.

وقال يوسف: "الانطباع الأول لدى لاسارتي يعد إيجابيا بعد مرانه الأول مع اللاعبين".

وتابع "لاسارتي أخبرني بأنه متفائل وقادر على صناعة العديد من الأمور الجيدة مع الأهلي".

وكشف "لاسارتي طلب مهلة للحكم على جميع اللاعبين وتحديد موقف الجميع قبل الاستقرار على القيد المحلي والإفريقي بخصوص الصفقات الجديدة والمجموعة الراحلة من الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على إستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

طالع أيضا

كل ما حدث في مران لاسارتي الأول مع الأهلي

جديد مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات

قرار من اتحاد الكرة بخصوص لقاء بيراميدز والأهلي

صفقة الزمالك الجديدة: الأهلي سيندم على عدم ضمي

بيان رسمي من برشلونة بخصوص لاعب وسط باريس سان جيرمان

في الجول يشرح – القصة الكاملة لأزمة عمومية المصري.. واستقالة المجلس غير المكتملة

في الدوري الأهلي أحمد فتحي محمد يوسف لاسارتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام غالي: لست غريبا على الجونة 6 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لكأس آسيا.. شاهد – عمر خربين يسجل ويقود سوريا للانتصار وديا على اليمن 16 دقيقة |
بالفيديو - نقاش حاد بين جيسوس ومدرب التعاون.. وانتقادات للكرة السعودية بعد المباراة 23 دقيقة | السعودية
منافس الزمالك – مهاجم فيتا كلوب يصل المغرب تمهيدا للانضمام لـ اتحاد طنجة 47 دقيقة | مصر
سولشاير: الكل يعتقد أنني أتطلع للهجوم فقط.. أساس أي فريق هو قوة دفاعه ساعة | أوروبا
5 معلومات عن المرشح للانضمام لجهاز الأهلي الطبي.. درس في إنجلترا ويلقب بطبيب النجوم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك