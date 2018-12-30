تحدث محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي عن تجدد إصابة أحمد فتحي من جديد إلى جانب حديثه مع مارتين لاسارتي في مرانه الأول مع المارد الأحمر.

وقال محمد يوسف: "نشعر بالحزن والأسى بسبب ما حدث لأحمد فتحي. كنت نتمنى وجوده معنا في بداية هذه المرحلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحاول معرفة أسباب ما حدث والوقوف عليه. الأمر المؤكد أننا لم نتعجل الدفع بـ أحمد فتحي".

وأوضح "أحمد فتحي كان جاهزا للمشاركة منذ لقاء جيما آبا جيفار الإثيوبي ولكنني فضلت عدم الدفع به بسبب أرضية الملعب إلى جانب نقص الأكسجين. قررت تأخير الدفع بـ فتحي لحين لقاء الداخلية ولكنه للأسف بعد 50 دقيقة اشتكى من الإصابة وغادر الملعب".

ماذا عن علي معلول وأسباب عدم مشاركته كأساسي ضد الداخلية؟ يُجيب يوسف: "لم يكن ممكنا الدفع بطرفين عائدين من إصابات طويلة. اخترت الدفع بـ فتحي كأساسي ثم الدفع بـ علي معلول والذي نثق في جاهزته".

وأشار "معلول قدم أداءً مميزا للغاية منذ لحظة مشاركته أمام الداخلية".

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وتطرق محمد يوسف للحديث عن انطباعه الأول عن مارتين لاسارتي بعد قيادة الأخير لمران المارد الأحمر لأول مرة.

وقال يوسف: "الانطباع الأول لدى لاسارتي يعد إيجابيا بعد مرانه الأول مع اللاعبين".

وتابع "لاسارتي أخبرني بأنه متفائل وقادر على صناعة العديد من الأمور الجيدة مع الأهلي".

وكشف "لاسارتي طلب مهلة للحكم على جميع اللاعبين وتحديد موقف الجميع قبل الاستقرار على القيد المحلي والإفريقي بخصوص الصفقات الجديدة والمجموعة الراحلة من الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على إستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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