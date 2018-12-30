خاص مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازي

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 19:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد حجازي

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات مع محترفنا المصري أحمد حجازي لكي يعود من جديد إلى القلعة الحمراء؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مسؤول في النادي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لا صحة لما قيل مؤخرا عن دخول الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازي".

وأضاف "من المستبعد أقدام الأهلي على تلك الخطوة في الوقت الحالي".

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وأوضح "الأهلي يعلم برغبة أحمد حجازي في الاستمرار في أوروبا وعدم العودة في الوقت الحالي إلى مصر".

وشارك مدافع الأهلي السابق في 24 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

FilGoal.com تواصل في وقت سابق مع أحمد حجازي للحديث عن مستقبل اللاعب، ليقول: "أضع كل تركيزي في الوقت الحالي مع ويست بروميتش، ونعمل على العودة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "لم يتحدث معي أي ناد في مصر". (طالع التفاصيل)

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