نفى أحمد حجازي مدافع وست بروميتس الإنجليزي وجود مفاوضات مع الزمالك أو أي فريق مصري للانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وربطت تقارير صحفية حجازي بالعودة لمصر خلال يناير المقبل، ورد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عليها قائلا: "كل شيء وارد". (اقرأ تصريحاته)

وقال حجازي لـFilGoal.com: "أضع كل تركيزي في الوقت الحالي مع ويست بروميتش، ونعمل على العودة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل".

وتابع "نسير بشكل جيد في المسابقة، وإدارة النادي تسعى للحفاظ على النتائج الجيدة حتى نهاية الموسم وبالتالي ترفض التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق وهذا ما حدث معي برفض رحيلي قبل بداية الموسم".

واستدرك المدافع الدولي "لم يتحدث معي أي ناد في مصر للانتقال له في يناير".

وسأل FilGoal.com نجم دفاع منتخبنا عن حقيقة وجود اتصالات من جانب الزمالك؟

وأجاب حجازي "الزمالك لم يتحدث معي، ولم يسبق لي التحدث مع أي مسؤول من النادي كما أشيع".

ثم أتم "لم يحدث أيضا وجود أي اتصالات من أي ناد مصري مؤخرا، وأضع كل تركيزي على العودة للعب في الدوري الإنجليزي".

وشارك مدافع الأهلي السابق في 24 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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