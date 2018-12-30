إيهاب جلال: لاعبو المصري يحتاجون للوقت للتعود على الأسلوب الجديد.. وموقف الصفقات

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 18:50

كتب : FilGoal

إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عقب تعادل فريقه أمام سموحة، مشيرا إلى "كنا نهدف لتحقيق الانتصار ولا غيره".

المصري تعادل مع سموحة سلبيا في ظهور إيهاب جلال المحلي الأول في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال: "كنا نهدف لتحقيق الانتصار ولكن المباراة كانت سجالا بين الفريقين".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "لاعبو المصري يحتاجون للوقت من أجل التعود على أسلوب اللعب الجديد. سعيد بالروح التي ظهر عليها الفريق".

وواصل "بعد فترة التوقف الدولي، سيظهر عملنا بشكل أكبر. رد الفعل يعد ليس سيئا حتى الآن ولكننا نحتاج للوقت ومع فترة التوقف لمدة 15 يوما سنتحسن".

وعن الانتقالات الشتوية، أشار إيهاب جلال إلى "نحاول مع أكثر من لاعب أجنبي أما للمحليين فحتى الآن لم يتحدد من الأندية، من سيرحل".

وكشف "نعرف الأماكن التي نعاني منها عدديا ونحتاج إلى التدعيم فيها. النقص على المستوى العددي وليس الفني. المصري يمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين".

ماذا عن عمرو بركات؟ يُجيب إيهاب جلال: "لا يوجد أي شيء حتى الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "قوام المصري يعد جيدا جدا ولكن يوجد نواقص في بعض المراكز ونسعى لحل ذلك".

وأتم "نسعى لإنهاء الدوري في مركز يليق بالمصري".

تعادل الفريقان رفع رصيد المصري للنقطة الـ18 في المركز الـ13 من 15 مباراة، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ23 في المركز الثامن من 17 مباراة.

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