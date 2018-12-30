التعادل التاسع.. نقطة للمصري من سموحة في الظهور الأول لإيهاب جلال محليا

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 18:07

كتب : أحمد العريان

المصري - سموحة

للمرة التاسعة يتعادل المصري هذا الموسم، والمنافس هو سموحة هذه المرة في ظهور إيهاب جلال المحلي الأول.

تعادل سموحة مع المصري بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندري، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

المصري كان البادئ بالخطورة في الدقيقة التاسعة بانطلاقة من إسلام عيسى على الجهة اليسرى لكنه سدد في الشباك الجانبية.

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ورد سموحة بتصويبة قوية جدا من أوميد أوكري في الدقيقة الـ14، لكن أحمد مسعود تصدى لها ببراعة.

وأرسل إسلام عيسى عرضية في الدقيقة الـ32، يقابلها محمد جابر بتصويبة، يتصدى لها محمد أبو جبل على مرتين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، أرسل إسلام عيسى عرضية في الدقيقة الـ51 استلمها أحمد جمعة وسدد لكن فوق المرمى.

ولجأ إيهاب جلال لدكته في الدقيقة الـ62، فشارك إسلام عطية بدلا من محمد جابر، وحجاج عويس بدلا من عمرو موسى.

ورد طارق يحيى بدخول شريف رضا بدلا من محمد حمدي زكي في الدقيقة الـ70.

وكانت أقرب فرص سموحة في الدقيقة الـ72 من مخالفة نفذها محمود معاذ، وتصدى لها أحمد مسعود على مرتين بصعوبة بالغة.

مرة أخرى لجأ إيهاب جلال لدكته في الدقيقة الـ85 بدخول أحمد ياسر بدلا من إسلام عيسى، ورد طارق يحيى بدخول محمود متولي بدلا من محمود سيد.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقين رفع رصيد المصري للنقطة الـ18 في المركز الـ13 من 15 مباراة، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ23 في المركز الثامن من 17 مباراة.

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