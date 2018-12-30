مارادونا يدعم كوليبالي: تعرضت أيضا للعنصرية في إيطاليا

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 18:00

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - فرنسا

نشر دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي، رسالة دعم للسنغالي كاليدو كوليبالي الذي عانى من العنصرية خلال مواجهة إنتر ميلان.

مدافع نابولي تعرّض لهتافات عنصرية شرسة خلال مباراة إنتر ونابولي على ملعب جوزيبي مياتزا يوم الأربعاء الماضي بالجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقام مارادونا الذي يعد اللاعب الأعظم في تاريخ نابولي، بدعم كوليبالي عبر حسابه على إنستجرام، ناشرا صورة يحمل فيها قميص المدافع السنغالي.

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وقال مارادونا: "لعبت 7 سنوات في نابولي، وعانيت أيضا من الهتافات العنصرية بواسطة بعض الجماهير. مازلت أذكر اللافتات التي كُتب عليها "مرحبا بكم في إيطاليا". أنا منتمي لـ نابولي، واليوم أود دعم كاليدو كوليبالي. آمل أن يساهم ذلك في إنهاء العنصرية بكرة القدم.

لا للعنصرية".

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Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano "Benvenuti in Italia". Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a @kkoulibaly26. Spero che questo episodio segni un punto di svolta, per eliminare una volta per tutte il razzismo dal calcio. Un saluto a tutti! #NoalRazzismo Yo jugué siete años en el Napoli, y también sufrí los cantos racistas de algunas hinchadas. Todavía me acuerdo de las banderas que decían "Bienvenidos a Italia". Yo me siento un napolitano más, y hoy quiero estar al lado de Kalidou Koulibaly. Espero que todo esto marque un antes y un después, para terminar de una vez con el racismo en el fútbol. Un saludo a todos! #NoalRacismo I played for seven years in Napoli, and I also suffered the racist songs of some fans. I still remember the flags that said "Welcome to Italy". I feel Neapolitan and today I want to be with Kalidou Koulibaly. I hope that all this helps to end with racism in football once and for all. Greetings to all! #NoRacism

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الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وقّع عقوبات على نادي إنتر، بحرمانه من جماهيره لمباراتين محليتين مقبلتين على ملعبه، بالإضافة إلى غلق المدرج الشمالي لمباراة إضافية ثالثة. (طالع التفاصيل)

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