مارادونا يدعم كوليبالي: تعرضت أيضا للعنصرية في إيطاليا

نشر دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي، رسالة دعم للسنغالي كاليدو كوليبالي الذي عانى من العنصرية خلال مواجهة إنتر ميلان.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

مدافع نابولي تعرّض لهتافات عنصرية شرسة خلال مباراة إنتر ونابولي على ملعب جوزيبي مياتزا يوم الأربعاء الماضي بالجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقام مارادونا الذي يعد اللاعب الأعظم في تاريخ نابولي، بدعم كوليبالي عبر حسابه على إنستجرام، ناشرا صورة يحمل فيها قميص المدافع السنغالي.

وقال مارادونا: "لعبت 7 سنوات في نابولي، وعانيت أيضا من الهتافات العنصرية بواسطة بعض الجماهير. مازلت أذكر اللافتات التي كُتب عليها "مرحبا بكم في إيطاليا". أنا منتمي لـ نابولي، واليوم أود دعم كاليدو كوليبالي. آمل أن يساهم ذلك في إنهاء العنصرية بكرة القدم.

لا للعنصرية".

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وقّع عقوبات على نادي إنتر، بحرمانه من جماهيره لمباراتين محليتين مقبلتين على ملعبه، بالإضافة إلى غلق المدرج الشمالي لمباراة إضافية ثالثة. (طالع التفاصيل)

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